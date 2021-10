Nuvoloso sul settore appenninico e costiero con precipitazioni sui rilievi orientali e Riminese in attenuazione serale. Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso sul resto della regione. Temperature minime in sensibile flessione, con valori tra 11 e 14 gradi nei capoluoghi di provincia, qualche grado in meno nelle zone di aperta campagna, intorno a 15-16 gradi sul settore costiero; massime stazionarie o in lieve flessione tra 16 e 18 gradi. Venti deboli-moderati da nord-est con rinforzi sul mare, settore costiero e sulle aree di crinale appenninico. Mare molto mosso, agitato al largo.

(Arpae)