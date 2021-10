Nella serata di domani, sabato 9 ottobre, la facciata di Palazzo del Podestà che si affaccia su Piazza Maggiore si illuminerà di verde in occasione della giornata mondiale della Sindrome Pans/Pandas, ossia un disordine neuropsichiatrico infantile autoimmune associato a infezioni streptococciche. Il Comune di Bologna aderisce a questo evento per promuovere la conoscenza di questa sindrome, classificata dall’Oms come malattia ma non ancora riconosciuta da vari stati, tra cui quello Italiano, e sottolineare l’importanza di una diagnosi precoce.

Per maggiori informazioni https://www.pandasbge.it