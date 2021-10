Reggio Emilia aderisce alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, in programma domenica 10 ottobre 2021 all’insegna del motto di don Lorenzo Milani “I Care”: per l’occasione sarà presente il Gonfalone della città di Reggio Emilia accompagnato dal consigliere Riccardo Ghidoni, quale segno per rinnovare ed estendere l’impegno per la pace e il disarmo, i diritti umani e la giustizia.

L’edizione 2021 della Marcia si svolge a 60 anni dalla prima edizione organizzata da Aldo Capitini, instancabile promotore della cultura della responsabilità e della nonviolenza.