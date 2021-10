Questo pomeriggio è stata inaugurata alla Biblioteca Panizzi – nell’ambito della XXVII Settimana per l’Allattamento materno (Sam) – la nuova postazione per l’allattamento. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale con il sostegno dell’associazione Soroptimist di Reggio Emilia e la collaborazione del Tavolo interistituzionale sull’allattamento materno e diritti alla genitorialità, nell’ambito del progetto “Baby pitstop”.

Erano presenti all’inaugurazione l’assessora alle Pari opportunità Annalisa Rabitti, la presidente del Comitato provinciale Re di Unicef Patrizia Campari, la neopresidente di Soroptimist Reggio Emilia Maria Luisa Bendinelli e Chiara Davoli, presidente uscente dell’associazione e curatrice del progetto, e la dottoressa Simona Pedori, responsabile del Nido dell’Asmn – Ausl-Irccs di Reggio Emilia.

Il progetto “Baby pitstop”, che scaturisce dal protocollo Soroptimist/Unicef, sostiene e promuove l’allattamento in quanto relazione poiché spesso si evince quanto sia difficile trovare le giuste condizioni per praticare l’allattamento agevolmente e in qualsiasi luogo pubblico. La postazione per l’allattamento sarà realizzata nello Spazio lettura 0 – 3 della Biblioteca Panizzi e prevede l’allestimento di un’area attrezzata per accogliere le mamme che vogliono allattare quando si trovano fuori casa. Per creare il Baby Pit-Stop, l’associazione Soroptimist ha acquistato una poltrona per l’allattamento che ha donato al Comune di Reggio Emilia.

“L’inaugurazione di questa postazione dedicata è un gesto di civiltà, a sostegno delle mamme e dei bambini e anche un piccolo ma significativo supporto per consentire alle donne di condurre una vita sociale attiva, anche nel periodo di allattamento – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Annalisa Rabitti – Partiamo con questo primo angolo dedicato in un luogo simbolico della cultura e di Reggio Emilia quale la Biblioteca Panizzi: l’auspicio è di proseguire con altri “Baby pitstop” nei luoghi istituzionali, rafforzando quell’impegno costante del Comune di Reggio Emilia e delle istituzioni che partecipano al Tavolo per sostenere i diritti dell’infanzia e dell’intera comunità”.

“Siamo particolarmente orgogliose di aver posto le basi di questo importante progetto – afferma Chiara Davoli – e grate al Comune di Reggio Emilia e all’assessorato alle Pari Opportunità che da subito ne hanno saputo cogliere il grande valore e si sono dimostrati interlocutori seri, affidabili e pieni di attenzione”.

“A nome dell’Unicef di Reggio Emilia – dice Patrizia Campari – vogliamo ringraziare il Soroptimist International Club di Reggio Emilia, l’Amministrazione comunale e la Biblioteca comunale Panizzi per avere sostenuto questa importante iniziativa, davvero una buona pratica che avrà un grande riscontro tra tante mamme. Come Unicefe riteniamo importante che biblioteche e musei, luoghi di cultura per eccellenza e quindi luoghi di crescita culturale della persona, siano anche servizi attenti alle esigenze dei cittadini. Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, in particolare dell’articolo 24 che tutela il diritto alla salute e si inserisce nell’ambito del programma Unicef ‘Ospedali e Comunità Amici dei bambini’”.

Il progetto prevede anche l’esposizione di opuscoli informativi dell’Unicef e della rete del Comune che già offre sul territorio innumerevoli servizi per fornire preziosi consigli ai genitori per promuovere una sana comunicazione per l’alimentazione, il gioco, per stimolare l’interesse e la curiosità e per una cura responsabile allo sviluppo della prima infanzia.

Le iniziative della XXVII Settimana per l’Allattamento materno, patrocinate dalla Regione Emilia-Romagna, sono promosse dal Comune di Reggio Emilia (Ufficio Pari opportunità e Biblioteche comunali e Biblioteche della Provincia) in collaborazione con Provincia di Reggio Emilia, l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, Spazio latte e coccole, Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia, Farmacie comunali riunite (Fcr), Reggio Children, Consigliera di parità provinciale, associazione La Cova, Federazione italiana medici pediatri, Associazione culturale pediatri, Nati per leggere – Nati per la musica.

È possibile accedere a tutte le informazioni sui seguenti siti: www.worldbreastfeedingweek.org – www.mami.org