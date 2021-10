La rassegna ‘Pontelungo Summer Festival’ è giunta ormai alla fine. Dopo una stagione estiva che ha visto alternarsi sul palco del parco di via Agucchi 121 artisti del calibro di Morgan, Giorgio Canali, Giancane, Inoki, Immanuel Casto, Ruggero de i Timidi e tantissimi altri, toccherà alla musica Rockabilly di ‘GREG and the two billies’ e alla due giorni del Tutti Frutti Festival porre la parola fine a una stagione a dir poco memorabile.

Oltre ai live troveremo mercatini vintage, il workshop di boogie a cura della scuola ‘Cotton Club’, Dj Sauro e il raduna d’auto d’epoca a cura di 500 Club Italia!

Il Programma dei live:

Venerdì 8 ottobre

GREG and the two billies

TROPICAL SWINGERS

THE BONEBREAKERS

Sabato 9 ottobre

DI MAGGIO CONNECTION

BLACK BALL BOOGIE

SAME OLD SHOES

Pontelungo Summer Festival fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.