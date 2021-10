Da una parte la pandemia ha evidenziato sempre più la centralità dell’uomo, la sua complessità e fragilità. Dall’altra, nel 2021 ricorrono i 700 anni della scomparsa del grande poeta Dante Alighieri. Abbiamo pensato così di riflettere sui valori dell’Umanesimo rinascimentale per concentrarci sul Nuovo Umanesimo. Come in Dante l’idea del rinnovamento e della prospettiva si estende e si approfondisce, così il “Nuovo Umanesimo” può essere stimolo potente per riflettere su responsabilità, giustizia, Bellezza.

MENS-A è il primo evento di “Cultura diffusa” nella Regione Emilia- Romagna, tra SCIENZE UMANE, FILOSOFIA, STORIA, ARTE. Si svolge a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Vignola, Ravenna, Ferrara.

E’ ideato da Beatrice Balsamo con Unibo ( Dip. di Storia Culture Civiltà, Dip. Giuridico e di Scienze della qualità della Vita) UNIMORE (Dip. Giuridico e Umanistico) e UNIPR (Dip.Umanistico), Accademia di Belle Arti di Bologna, Ass. Cultura Regione Emilia Romagna, e patrocinato dai Comuni sopra indicati.

Rilascia i crediti formativi agli studenti Unibo, UNIMORE, UNIPr, dell’Accademia di Belle Arti/BO e ai Docenti delle scuole medie e superiori, essendo un progetto MIUR.

MENS-A 2021/Vignola

Programma

Sabato 9 ottobre ore 17:10

Sala Contrari, via Ponte Muratori – Rocca di Vignola

Saluto e lettura celebrativa – Dante, Paradiso: canto XIX, vv. 69- 75

Saluto autorità

GIUSEPPINA MUZZARELLI (Unibo, Docente di storia medievale e Donne nel medioevo) su:

“Ritrovarsi: sei storie medievali di donne e di madri”

LOREDANA CHINES (Docente di Letteratura e Filologia Medievale e Umanistica) su:

“Fondare e rifondare i saperi: la parola dell’Umanesimo”

ANDREA SEVERI (Unibo, Docente di Letteratura Italiana del Rinascimento) su:

“Rinascere cercando sé stessi”

Introduce e modera EMILIA MURATORI (Sindaca di Vignola)

INGRESSO GRATUITO

È necessaria la prenotazione telefonando al cell. 366 3361487 (ore 16- 18) o balsamobeatrice@gmail.com

Gli incontri sono aperti al pubblico – è necessario il Green Pass