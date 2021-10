Ormai i Social media sono parte essenziale di qualunque attività di marketing. E nella promozione turistica non si può prescindere da strumenti come Facebook, Instagram, WhatsApp, Google My Business, TripAdvisor. Per gli operatori modenesi del settore il Comune, quindi, propone una seconda edizione di corsi online gratuiti rivolti sia agli operatori dell’ospitalità sia a quelli della ristorazione e del commercio. E per entrambe le categorie questa volta è previsto il percorso base su tre lezioni e un percorso avanzato su due appuntamenti.

Per iscriversi c’è ancora tempo, fino a domenica 10 ottobre, compilando il form sul sito www.visitmodena.it/it/corsosocialmedia. La prima lezione per il percorso base degli operatori dell’accoglienza (strutture ricettive, uffici turistici, associazioni di guide turistiche, guide turistiche, musei, fornitori di servizi turistici) è lunedì 11 ottobre. Il percorso avanzato parte lunedì 8 novembre.

Per il commercio e la ristorazione, invece, il percorso base parte giovedì 14 ottobre, quello avanzato giovedì 4 novembre.

L’iniziativa è sviluppata dal servizio Turismo e Promozione della città del Comune, in collaborazione con Modenatur, nell’ambito del Programma turistico di promozione locale finanziato dalla Regione Emilia – Romagna.

Le lezioni, condotte da Cristina Simone, l’esperta selezionata per condurre i corsi, si svolgono su Google meet e a ogni singola lezione possono partecipare fino a 150 iscritti (uno per ogni impresa interessata) ed è possibile anche richiedere la registrazione via email, così come slide utilizzate durante la formazione. Per informazioni: info@modenatur.it, tel. 059220022

L’iniziativa si sviluppa a sostegno della fase di rilancio del turismo locale, dopo il sostanziale azzeramento degli arrivi nel 2020, che sta già dando i primi risultati con aumenti significativi delle presenze nel corso dell’estate e nella stagione dei festival. Nel frattempo, è ripartita anche la campagna on line “È tempo di Modena” che nella prima fase aveva ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Come affrontare l’emergenza e come prepararsi al dopo, del resto, è anche uno dei temi che viene sviluppato nel percorso base del corso per gli operatori insieme alla presentazione dei Social media più diffusi e utili per il settore, Non mancano approfondimenti, inoltre, sui consigli pratici che si possono attivare nell’immediato per la gestione dei propri canali social.

Nel percorso avanzato verranno approfondite, invece, le possibilità di pubblicizzare le proprie attività e organizzare shopping on line su Facebook o Istagram, l’organizzazione di concorsi on line, le novità di alcuni Social come Tik Tok e il modo di sviluppare collaborazioni con influencer.