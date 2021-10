Nella mattinata di lunedì 4 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, nei confronti di un uomo residente in provincia di Ferrara, indagato per rapina aggravata, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ed evasione.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena e condotta dai carabinieri della Compagnia di Carpi, attraverso l’acquisizione di testimonianze e riscontri dattiloscopici su alcune impronte digitali repertate nel corso dei sopralluoghi effettuati dai militari, alla cui comparazione hanno proceduto i militari del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.

L’indagato, all’epoca dei fatti agli arresti domiciliari, è gravemente indiziato di essere evaso, il 30 luglio 2021, dal luogo di detenzione domiciliare per raggiungere un negozio di Finale Emilia, dove impugnando un cutter avrebbe minacciato la titolare dell’esercizio dalla quale si sarebbe fatto consegnare l’incasso ammontante a 300 euro.

L’ordinanza cautelare in carcere per la suddetta rapina gli è stata notificata presso la Casa Circondariale di Ferrara dove l’uomo, nel frattempo, era stato recluso per altra causa.