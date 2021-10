Puntuale torna a S.Ilario domenica 10 ottobre la Fiera. E “Sant’Ilario di veste d’antico…”.

Gastronomia, tradizioni, solidarietà, arte: sono questi gli ingredienti di una giornata che raduna la comunità e attrae visitatori dalle province di Parma e Reggio.

Autentici “classici” il Mercato Straordinario, gli Antiquari in piazza nell’area del Grattacielo e in piazza Repubblica, il Luna Park in via Allende (da venerdì 8 a martedì 12 ottobre), il 20° Torneo di tiro con l’arco Hospitale S.Ilarii al parco di San Rocco, il pranzo al Centro Airone con gnocco fritto e salumi.

Tra le novità di quest’anno lo Spazio Agricolo con al mattino (ore 11.00) inaugurazione della Fiera alla presenza del Sindaco Carlo Perucchetti con taglio della forma di Parmigiano Reggiano del Caseificio Agricolo del Milanello Terre di Canossa accompagnato dal miele dell’Azienda Valle del Miele e dal brindisi offerto dalla cantina Ermete Medici. Una formula (taglio forma e brindisi) che si replica al pomeriggio (ore 16.30) alla presenza questa volta dell’assessore alle Politiche Agro-Ambientali Fabrizio Ferri.

In piazzale Curiel (dietro al Municipio) ancora tradizione con la Gara dei Paioli a Legna per la Cottura dei Ciccioli con Pro Loco di Cadelbosco che gestisce anche un posto ristoro con gnocco, chizze, zucca e polenta fritta, salsiccia e molto altro.

In via Roma (parcheggio Forum) arriva la seconda edizione del “Villaggio della Sicurezza” (ore 10.30), spazio dedicato ad esercitazioni e promozione della sicurezza stradale con Polizia Locale Val d’Enza, Protezione Civile, Croce Bianca, VAB e Polizia Stradale di Reggio Emilia.

Largo alla creatività in piazza IV Novembre con il Mercatino degli Artisti dell’Ingegno, in via Libertà che diventa “La via degli artisti” con esposizione di dipinti, sculture, installazioni, fotografie, mosaici e al Centro Airone con i lavori di ricamo, cucito e ceramiche del Laboratorio “La Tavernetta”.

Al pomeriggio (ore 16) classica esibizione di karate e difesa personale della Associazione Nishijama in piazzale Me.Fa. mentre, per tutta la giornata al Parco di San Rocco, si svolge il Seminario di Aikido con l’associazione Aikido Insieme Italia e la Fesikda – Aikikai Fondation.

Fondamentale la presenza delle associazioni di volontariato locali che popoleranno le vie del centro con banchetti, attività, campagne di solidarietà.

Negozi, ristoranti e bar aperti tutti il giorno e presenti in “Voi siete qui”, la comoda mappa con QR Code che guida ai servizi offerti dagli esercenti locali.

Tra gli eventi collaterali l’incontro “Il lupo: una convivenza possibile” (Centro Mavarta, 7 ottobre ore 20.45), il Mercato Settimanale del Sabato (vie del centro, 9 ottobre), lo spettacolo “Zio Vanja” con Teatro L’Attesa (Piccolo Teatro, 10 ottobre ore 20.30) e la presentazione del libro di Sarah Savioli “Il testimone chiave” (Piccolo Teatro, 12 ottobre ore 21.00). Sabato 16 ottobre la settimana degli eventi si chiude con l’Open Day del Palloncino Rosa per la prevenzione del tumore al seno (sede Croce Bianca, ore 9.00-17.30) e la premiazione del Concorso di Poesia in Dialetto Reggiano (Piccolo Teatro, ore 16.00).

La Fiera d’Autunno è organizzata e promossa da Comune di Sant’Ilario d’Enza e Meglio Sant’Ilario. L’evento si svolgerà in conformità alle vigenti misure anti-covid.

Info: www.comune.santilariodenza.re.it