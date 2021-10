Nei giorni scorsi la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia ha ricevuto una nuova, importante donazione: un montascale motorizzato. Si tratta di un ausilio di grande importanza per il trasporto di pazienti che risiedono in locali per il cui accesso sono presenti, appunto, rampe di scale. Grazie alla presenza di ruote studiate apposta per “scorrere” lungo i gradini, e al motore ausiliario, queste dotazioni rendono molto semplici ai volontari trasportare i pazienti sulle scale, in salita o in discesa.

“Sono attrezzature indispensabili per il nostro lavoro – afferma il Presidente della Croce Verde, Rolando Landini – per cui ne abbiamo necessità costante. Quelli motorizzati in particolare ci danno un grosso aiuto, richiedendo ai volontari uno sforzo ben più contenuto. Ringraziamo Bombardi Rettifiche che si dimostra attenta non soltanto alla nostra Pubblica Assistenza, ma alla collettività, che usufruirà di questa nuova dotazione”. Il montascale elettrico con ruote e cingoli, per l’uso professionale nei servizi sanitari, è uno strumento realizzato appositamente per garantire la massima efficienza nel trasporto del paziente durante la salita e la discesa delle scale. La struttura in alluminio leggera e resistente, consente il trasporto su scale di pazienti fino ad un peso corporeo di 160 kg, garantendo agli operatori il massimo controllo e una riduzione degli sforzi, grazie a una maniglia di trasporto a presa ergonomica, due maniglie anteriori telescopiche e altre 4 maniglie fisse.

Aggiunge Claudia Buzzi, Quality Manager di Bombardi Rettifiche: “L’Azienda è sempre stata vicina al territorio soprattutto in ambito sportivo, ma personalmente, facendo parte della famiglia Bombardi dal 1990, ho sempre avuto il desiderio di fare qualcosa in veste aziendale per chi è in difficoltà.

In questi anni io e mio marito Claudio Bombardi, Direttore Generale Bombardi Rettifiche, abbiamo avuto entrambi problemi di salute di una certa importanza, che per fortuna oggi sono risolti. Questi spiacevoli eventi ci hanno fatto guardare la vita da una prospettiva diversa, dando più valore a cose che in precedenza davamo ormai per scontate, e lasciandoci il desiderio di migliorare la vita degli altri ove ne abbiamo possibilità. Nonostante questo mondo ci voglia sempre più egoisti, abbiamo constatato di persona l’operato dei volontari, ed aiutare qualcuno quando si trova in difficoltà fa una grande differenza. Questo nostro piccolo gesto vuole essere un riconoscimento ai volontari che donano il loro tempo prezioso agli altri, i più bisognosi, e vuole essere il nostro contributo per sostenere la Pubblica Assistenza Croce Verde nell’impegno quotidiano a favore della comunità”.

Dal 1964, Bombardi Rettifiche è specializzata nelle rettifiche in piano: fondata dal Presidente Amilcare Bombardi, nel 1989 l’azienda diventa A.Bombardi & Figlio S.n.c., con l’ingresso dell’attuale Direttore Generale Claudio Bombardi, e dal 2003 assume la denominazione definitiva di Bombardi Rettifiche srl. Dal 2000 l’Azienda è Certifica UNI EN ISO 9001. Oggi Bombardi è una realtà internazionale con Tecnologie d’avanguardia, sempre attenta anche alla sostenibilità ambientale, su cui ha compiuto importanti investimenti negli ultimi anni.