La nuova stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prende il via l’8 ottobre 2021: Giuliana Musso, Berardi/Casolari, Oscar De Summa, Carrozzeria Orfeo, Babilonia Teatri, Leonardo Lidi, Licia Lanera saranno i protagonisti della prima parte del cartellone che si concluderà il 15 dicembre 2021. Una stagione che continua a mettere al centro la comunità e gli artisti, composta da sette appuntamenti tra nuove produzioni e riallestimenti di Corte Ospitale ma anche novità e artisti cari al pubblico dell’Herberia. Nuovo è anche l’orario degli spettacoli che inizieranno alle ore 20.

“Riapriamo il teatro – afferma Giulia Guerra, direttrice di Corte Ospitale – con l’obiettivo di ricucire quel filo interrotto nei mesi appena trascorsi, partendo da una base solida: in questo periodo la relazione con la nostra comunità non si è mai persa, gli sguardi sono diventati più complici, la comprensione reciproca più forte. Ripartiamo da dove avevamo chiuso, proponendo in questa metà di stagione alcuni titoli persi nella recente chiusura, insieme ad alcune novità, prendendoci il tempo dell’autunno per ideare la seconda parte, perché sia aderente al nostro progetto complessivo, e perché guardi lontano, in termini di geografie e di visioni.

In questa prima parte di stagione vedremo le creazioni degli artisti che produciamo, tra riallestimenti e nuove produzioni: Giuliana Musso, Leonardo Lidi, Oscar De Summa e Babilonia Teatri. A questi appuntamenti si aggiungono gli spettacoli di compagnie di cui seguiamo i percorsi, i nuovi spettacoli di artisti che il nostro pubblico già conosce insieme a nuove relazioni che vogliamo condividere con la nostra comunità.

Faremo tutto ciò che possiamo immaginare perché il teatro sia luogo di pensiero ed espressione per tutti i nostri concittadini, perché possa far parte delle nostre vite – a partire anche dal nuovo orario di programmazione che proponiamo – e diventi pratica quotidiana, perché crediamo nel suo magico potere di attivatore di democrazia e libertà, terreno fertile e imprescindibile per costruire il nostro futuro.”

La stagione prende il via, dunque, l’8 ottobre 2021 con Tanti saluti, di Giuliana Musso, con Gianluigi Meggiorin, Giuliana Musso, Marcela Serli, produzione La Corte Ospitale. Tanti Saluti porta in scena il tema del morire ai nostri tempi. Sei brevi monologhi mettono al centro l’esperienza diretta e la sua autentica forza poetica. Attraverso una ricerca di stampo sociologico sono state raccolte le voci dei principali testimoni dell’evento: medici, infermieri, familiari.

Secondo appuntamento, il 23 ottobre 2021, I FIGLI DELLA FRETTOLOSA, testo e regia di Berardi, Casolari, con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Ludovico D’Agostino, Flavia Neri e con il coro di attori non vedenti e ipovedenti che nascerà da un laboratorio a Rubiera. I figli della frettolosa è uno spettacolo che affronta il tema della cecità e del significato più ampio che ha oggi la parola “vedere”. Uno spettacolo che ha più il sapore di un evento speciale, che integra il lavoro del teatro alla vita della comunità, che mette insieme attori professionisti e cittadini comuni, vedenti o ciechi che siano, che miscela una struttura drammaturgica definita con i vissuti particolari dei diversi partecipanti.

Il 5 novembre 2021 in scena una produzione Corte Ospitale con il Teatro Stabile dell’Umbria, La città morta, adattamento e regia Leonardo Lidi, con Christian La Rosa, Mario Pirrello, Giuliana Vigogna. Un D’Annunzio senza freni, ridicolo e violento, si approccia al Teatro. Il regista Leonardo Lidi, dopo aver reso Candy Pop l’intrappolato Zoo di Vetro, sfida il testo e la nomea teatrale dell’autore per permettere a sé stesso e allo spettatore un personalissimo viaggio tra inaspettato divertimento e pura poesia.

Il 12 novembre 2021 tornano a Rubiera i Carrozzeria Orfeo con Miracoli metropolitani, regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi, con Elsa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni, Aleph Viola. Dopo Thanks for Vaselina e Animali da Bar, i testi più esistenzialisti, e Cous Cous Klan, il più distopico, Miracoli metropolitani è quello più politico, in cui il calco umano e drammatico risulta essere più profondo. L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, come alienazione di un Occidente decadente e sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi passatempi superflui, la questione ambientale, la solitudine e la responsabilità: sono questi i temi attorno ai quali di sviluppa il mondo di Miracoli metropolitani. Un mondo stupido…uno spettacolo dove si riderà tanto, ma dove non si sta ridendo affatto.

Il 28 novembre 2021 il Teatro Herberia ospiterà la prima maratona GUARDA COME NEVICA della Compagnia Licia Lanera. Il progetto prende vita in tre anni di lavoro e si sostanzia in un unico spettacolo in tre tempi: Cuore di cane di Michail Bulgakov, alle ore 16, Il gabbiano di Anton Čechov, alle ore 18, I sentimenti del maiale, scrittura originale di Licia Lanera, ispirata alla figura e alla produzione poetica di Vladimir Majakovskij, alle ore 21.

Tre impianti scenici complementari immaginati per essere fruiti dal pubblico sotto forma di maratona.

Il 3 dicembre 2021, nuova produzione La Corte Ospitale insieme a Babilonia Teatri, MULINOBIANCO. Back to the green future, di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, con Ettore Castellani e Orlando Castellani e con Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton. Mulinobianco s’interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, a quanto pare l’unico abitato, nonché l’unico abitabile nell’intero universo. Due bambini soli sulla scena che parlano ad una platea di adulti. Due bambini ci raccontano il loro punto di vista sul futuro del mondo. Lanciano proclami e provocazioni. Ci consegnano un mazzo di fiori finti, senza chiarire se siamo chiamati a riconoscere che anche i polimeri sintetici possono essere belli o se vogliono ricordarci che le piante torneranno presto ad essere le sole padrone del mondo.

La prima metà della stagione si chiude il 15 dicembre 2021 con Oscar De Summa e il suo DA PROMETEO. Indomabile è la notte, spettacolo prodotto da La Corte Ospitale con Teatro Metastasio di Prato, Arca Azzurra Produzioni, di e con Oscar De Summa e con Marina Occhionero, Luca Carbone, Rebecca Rossetti. Prometeo è Tea, una ragazza che porta il fuoco del progresso, della tecnologia, dell’età, della passione. Da Prometeo. Indomabile è la notte, prende a prestito una giovane vita che, riconoscendo in sé il fuoco della passione, dell’inclusione, del cambiamento, si ritrova a fare i conti con forze nuove che l’attraversano e la dirigono, la rendono performativa prima e la annichiliscono poi.

“Wonderful – una meraviglia di spettatori”

Continua nella stagione 2021/22 il progetto dedicato agli spettatori del Teatro Herberia “Wonderful – una meraviglia di spettatori” che si rivolge a tutti coloro che abbiano voglia di scoprire o condividere in forme nuove la relazione con il mondo teatrale e con altri spettatori.

Il percorso segue il calendario della stagione del Teatro Herberia. Agli spettatori Wonderful è riservato l’abbonamento SMART winter a cui si aggiungono incontri dopo gli spettacoli, incontri con le compagnie, workshop. Informazioni e adesioni scrivendo una email a biglietteria@corteospitale.org.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto intero € 14. Biglietto ridotto socio coop/arci/over 65/docenti/Utl € 12. Biglietto ridotto under 25/studenti universitari € 10.

ABBONAMENTI

SMART winter € 70 valido per tutti gli spettacoli da ottobre a dicembre 2021. WOW Pacchetto 3 spettacoli: con l’acquisto di un biglietto intero per due spettacoli, il terzo spettacolo è al prezzo di 2 euro.

L’abbonamento è nominale e può essere acquistato una sola volta nel corso della stagione.

Il 28 novembre per la maratona Guarda Come Nevica, ingresso spettacolo singolo € 8; ingresso 3 spettacoli € 20.

Il Teatro Herberia è in piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE). La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 19.

È possibile acquistare biglietti e gli abbonamenti presso gli uffici de La Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera (RE). Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 17, tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.

Biglietti e abbonamenti disponibili su www.vivaticket.it dal 20 settembre 2021.

Tutte le informazioni su www.corteospitale.org.