Inizierà mercoledì 27 ottobre al nido d’infanzia “Mare delle meraviglie”, in via della Pace 12 a Castellarano, un corso di massaggio neonatale rivolto a genitori con figli nella fascia d’età 0-5 mesi. Promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia in collaborazione con i Servizi educativi dei Comuni ed il Consultorio Salute donna del Distretto Ausl di Scandiano, prevede 7 incontri di due ore l’uno (dalle 16 alle 18.30) che proseguiranno nei mercoledì di novembre, l’1 e il 15 dicembre.

Gli incontri, per un massimo di 8 genitori con figli nella fascia di età 0-5 mesi, saranno condotti da un insegnante qualificato Aimi (Associazioni italiana massaggio infantile) e sono rivolti ai residenti nei sei comuni del Distretto Ausl: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano. Per partecipare sarà necessario il greenpass.

Per informazioni e iscrizioni (la quota di partecipazione all’intero corso è di 45 euro) rivolgersi al Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia in via Fogliani 7 a Scandiano (tel. 0522.985903 – centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).