È dedicato al mercato libero dell’energia e gas, bollette pazze, contatori e truffe l’incontro che Adiconsum Emilia Centrale tiene a Modena domani – martedì 5 ottobre.

L’iniziativa, intitolata “Energia: capiamoci qualcosa”, organizzata in collaborazione con la Cisl Emilia Centrale e il sindacato pensionati Fnp Cisl, comincia alle 9:30 in via Rainusso 58 (palazzo Europa); è obbligatorio il green pass.

Intervengono Domenico Chiatto – foto – (segreteria Cisl Emilia Centrale), Oriano Ferrari (coordinatore rls Fnp), Adele Chiara Cangini (presidente Adiconsum Emilia Centrale) e Massimo Rancati (operatore Adiconsum).