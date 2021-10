Sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di manutenzione agli impianti, nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e lo svincolo 6 Castelmaggiore in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, con orario 22-6. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di uscita 6 di Castelmaggiore e lo svincolo di entrata 7 di Bologna Centro.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 ottobre, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova;

-dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 ottobre, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Occhiobello o di Rovigo.