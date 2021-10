Hanno rinvenuto un portafogli ma, invece di restituirlo come avrebbe fatto ogni buon cittadino, hanno approfittato della tessera bancomat per prosciugare il conto del proprietario. È successo a Novellara nei giorni scorsi. La vittima, accortasi di aver smarrito il proprio portafogli e resosi conto che dal suo conto corrente mancava del denaro si è recato ai Carabinieri del paese per denunciare il tutto. Da qui l’avvio delle indagini.

I Carabinieri di Novellara, attraverso i tracciamenti delle operazioni di prelievo e le immagini degli impianti di video sorveglianza presso gli sportelli bancomat utilizzati, sono riusciti in breve tempo a risalire agli autori degli illeciti prelievi. Si tratta di un 39enne di Novellara e di un 24enne residente nel crotonese ma di fatto domiciliato anche lui a Novellara. Quasi 1000 euro l’importo che i due, in più occasioni, hanno sottratto all’ignara vittima. Conclusi tutti gli accertamenti, ieri, i Carabinieri della Stazione di Novellara hanno quindi formalizzato a loro carico una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.