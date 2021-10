Telefono Amico Modenese cerca volontari per svolgere attività di ascolto e ricevere telefonate di persone che possono esprimere le più svariate problematiche, dai problemi del se’ (solitudine, depressione, malattia fisica o psichica, esistenziali o anche pensieri suicidari) a problemi di relazione (amicali, sentimentali, famigliari, lavorativi, scolastici ecc…), fino a problemi di emarginazione o dipendenza, o a volte solo il desiderio di un po’ di compagnia.

Per diventare volontari occorre iscriversi a un corso di formazione inviando un’email entro il 10 ottobre 2021 a modena@telefonoamico.it: si riceverà un questionario da compilare e restituire, e la proposta di un colloquio telefonico di ingresso al corso, durante il quale si ricevono le informazioni necessarie. Il corso partirà l’11 ottobre (se si raggiunge un numero minimo di iscritti), con cadenza settimanale, tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30, e terminerà a febbraio. Il corso serve per acquisire le nozioni di base di un ascolto efficace, secondo i principi della psicologia umanistica, e per capire se effettivamente si è portati per questo tipo di volontariato.

Per diventare volontari di Telefono Amico non occorrono studi particolari, serve solo essere predisposti all’ascolto e disponibili a mettersi in gioco. Si richiede un impegno orario di un minimo di 3 ore la settimana di servizio al telefono.