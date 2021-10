Cielo velato al mattino per il transito di nubi di scarso spessore. Dal pomeriggio addensamenti sui crinali appenninici occidentali, dove non si escludono isolati piovaschi. Cielo poco nuvoloso in serata con possibili banchi di nebbia nel ferrarese. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 21 e 24 gradi. Venti deboli di direzione variabile, con rinforzi da sud-est lungo la costa in serata. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento in serata.

(Arpae)