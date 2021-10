Presentata stamane la 33esima edizione del Porretta Soul Festival (27-29 dicembre), l’evento più atteso dai fan europei della musica soul e rhythm & blues. Una edizione speciale che si terrà in inverno invece del consueto mese di luglio ma il cui programma sarà ugualmente ricco di eventi.

I concerti principali si terranno al Cinema Teatro Kursaal, altri interesseranno in maniera diffusa tutta Porretta, che per l’occasione si trasformerà in una sorta di piccola Memphis con performance musicali negli alberghi e nei club.

Questa edizione vedrà la partecipazione eccezionale di Bobby Rush, Grammy Awards Winner 2021, la cui spettacolarità è stata descritta nel film documentario di Richard Pearce “The Road To Memphis”, parte della serie di film di Martin Scorsese “The Blues”. Curtis Salgado, mentore di John Belushi, e Mitch Woods & His Rocket 88’s (piano boogie-woogie), si tratterranno a Porretta anche per il concerto di Capodanno. Due le band residenti: Anthony Paule Soul Orchestra special guest Terrie Odabi e Allan Harris “Kate’s Soulfood” in collaborazione con Umbria Jazz Winter.

Tanta musica ma non solo: per questa edizione invernale sono infatti previsti un villaggio natalizio che ospiterà una mostra mercato dei prodotti tipici del territorio, la presentazione del nuovo libro di Antonio Bacciocchi “Soul” Ed. Diarkos (Rusconi-Mondadori) e la proiezione del film di Giorgio Verdelli e Graziano Uliani “Le Strade dell’Anima”. Saranno inoltre organizzate, in collaborazione con Bologna Welcome, visite guidate ai murales dei grandi del soul con degustazione di prodotti del territorio.

Info www.porrettasoulfestival.it – Prevendite www.vivaticket.it