Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in flessione con valori attorno a 12-13 gradi nei centri urbani dell’entroterra, qualche grado in meno nelle aree rurali e 14-15 gradi lungo la costa. Massime senza variazioni di rilievo con valori attorno a 23-24 gradi. Venti deboli, in prevalenza settentrionali al mattino mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da est per divenire meridionali in serata. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)