Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, ha fatto visita alla caserma “Ten. Gen. Achille Borghi” di via Mazzini, sede del Comando Provinciale di Reggio Emilia.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Edoardo Moro, si è intrattenuto dapprima con i Comandanti del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, del Gruppo di Reggio Emilia e delle Tenenze di Correggio e Guastalla nonché con gli Ufficiali dipendenti, esprimendo loro parole di vivo apprezzamento per il servizio svolto dai Reparti del Corpo, sempre con abnegazione e generosità.

Il Generale ha poi incontrato una rappresentanza del personale Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati Finanzieri in forza ai Reparti reggiani unitamente al Presidente della Sezione di Reggio Emilia dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Durante la propria visita, improntata alla massima sobrietà per le note misure anticontagio, il Comandante Regionale, che si accinge ad assumere un nuovo incarico dopo quasi 5 anni trascorsi al vertice dei Reparti della Regione Emilia Romagna, ha ringraziato tutte le Fiamme Gialle in servizio in questo territorio per lo straordinario impegno profuso e i successi operativi conseguiti nel corso di questi anni, sempre a tutela della legalità economico-finanziaria nonché di famiglie e imprese in difficoltà a causa degli effetti provocati dalla pandemia.