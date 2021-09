È online, all’interno della rete civica Iperbole del Comune di Bologna, il sito sulla telefonia mobile.

Previsto dal Regolamento della telefonia mobile approvato dal Consiglio comunale e in vigore dal 19 maggio 2021, il sito è stato realizzato dal Comune di Bologna e raccoglie tutte le informazioni sulla tecnologia 5G, gli impianti in città, i monitoraggi e le iniziative per ridurre i campi elettromagnetici, la mappa delle richieste di installazioni di antenne e la sezione dedicata alla concertazione per promuovere un confronto tra Comuni, tecnici e rappresentanze dei cittadini sull’impatto di questa tecnologia. Dal sito si può inoltre raggiungere la mappa di ARPAE con gli impianti di telefonia attivi in città e i dati delle misurazioni dei campi elettromagnetici.