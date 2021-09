Ha preso avvio la seconda parte del programma di asfaltature delle vie cittadine. Sono già stati portati a termine i lavori su via Zanella e su via Sega. In questi giorni si sta lavorando per rifare la pavimentazione di asfalto su via Fermi, poi toccherà a via Di Mezzo e via Mameli.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, si è potuto asfaltare solo un tratto di via Sega e non l’intera strada come programmato. Questo perché Hera ha comunicato di avere in calendario lavori di scavo proprio in un punto di via Sega. I lavori di asfaltatura su questa strada saranno quindi completati solo una volta che Hera avrà concluso il cantiere di sua competenza.

Si conta di terminare i lavori di asfaltatura previsti nel giro di un paio di settimane, condizioni climatiche permettendo. Seguirà un programma dettagliato sulla tempistica degli interventi.