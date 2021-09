In partenza oggi, lunedì 27 settembre, quasi un migliaio di sms per comunicare variazioni nell’appuntamento della vaccinazione anticovid ai cittadini programmati mercoledì 29 settembre presso l’Hub Unipol Arena e l’Hub Rodari e domenica 3 ottobre presso l’Hub Unipol Arena.

Tutti coloro che hanno l’appuntamento fissato mercoledì 29 settembre riceveranno comunicazione via sms di conferma del giorno e dell’orario della vaccinazione programmata, ma del cambio di sede. I cittadini coinvolti saranno infatti chiamati a recarsi presso l’hub Cicogna a San Lazzaro, a causa della chiusura dell’hub Unipol Arena e dell’hub Rodari per l’intera giornata di mercoledì.

Domenica 3 ottobre, invece, l’hub Unipol Arena osserverà una variazione nell’orario di somministrazione della vaccinazione anticovid: la chiusura dell’hub sarà anticipata alle ore 16. Pertanto, tutti i cittadini con appuntamento successivo alle ore 16 riceveranno un sms dall’Azienda USL di Bologna in cui verrà loro confermata la vaccinazione domenica 3 ottobre presso l’Hub Unipol Arena, ma verrà loro comunicato l’anticipo dell’orario di appuntamento.

L’Azienda USL di Bologna si scusa con i cittadini per il disagio dovuto a una rimodulazione delle attività dell’hub vaccinale, in funzione della ripresa di altre attività in questa sede.