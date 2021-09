Al mattino sereno o poco nuvoloso, con possibilità di locali banchi di nebbia nelle pianure, in rapido dissolvimento. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi sul crinale appenninico centro-occidentale, con possibilità di locali brevi rovesci; nuvolosità stratificata sulle pianure, in aumento sul settore occidentale in tarda serata. Temperature minime stazionarie, comprese tra 14 e 17 gradi; massime in aumento nelle pianure interne con punte localmente di 27 gradi, stazionarie lungo la costa, intorno a 23/25 gradi. Venti deboli orientali, tendenti a disporsi tra sud e sud-est in serata. Mare poco mosso.

(Arpae)