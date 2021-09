Continua senza sosta la preparazione della Green Warriors Sassuolo, in vista dell’esordio in campionato del prossimo 10 ottobre contro Marsala.

Dopo il tour de force piemontese dello scorso weekend – con Dhimitriadhi e compagne impegnate a Bra al Trofeo della Libellula chiuso al quarto posto – oggi le neroverdi si stanno godendo una giornata di meritato riposo per poi tornare in palestra domani.

La settimana entrante – la sesta di preparazione per la compagine neroverde – porterà con sé anche gli ultimi due impegni pre campionato: domani le ragazze di coach Venco saranno di scena al Pala Consolata, dove riceveranno l’Anthea Vicenza, formazione neopromossa in Serie A2 e prossima protagonista del girone B. Per i tifosi neroverdi, quella di domani sarà anche la prima occasione per vedere dal vivo Dhimitriadhi e compagne: il test amichevole contro Vicenza si disputerà infatti a porte aperte, con i tifosi neroverdi che potranno accedere al Pala Consolata nel rispetto delle norme attualmente in vigore, ovvero massimo 35% della capienza dell’impianto ed obbligo di Green Pass da mostrare all’ingresso. L’inizio del riscaldamento è in programma alle 18.00.

Sassuolo e Vicenza si affronteranno poi nuovamente sabato pomeriggio in Veneto. Inizio riscaldamento alle 17.00.