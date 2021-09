Dolore e cordoglio a Casina dove ieri si è tolto improvvisamente la vita un carabiniere di 35 anni, in forza al comando di Castelnovo Monti. Oggi era in programma il suo matrimonio. Ieri sera la sua compagna conviveva l’ha trovato senza vita in casa: si è sparato con la sua pistola d’ordinanza. La comunità di Casina è sotto choc. In montagna lo conoscevano in tanti. I motivi dell’estremo gesto, da quel che si è potuto ricostruire, sarebbero di natura personale.



