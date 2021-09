Sabato 25 e Domenica 26 settembre San Possidonio si trasformerà nel paese delle storie, l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca Comunale San Possidonio e l’Associazione ” Un piccolopasso Aps ” invitano bambine, bambini e famiglie al ” ” – , , ̀!

Il programma prevede diverse attività nelle due giornate dedicate al teatro ragazzi e alla narrazione.

Ci saranno laboratori di pittura su stoffa e di bolle di sapone, una “Merenda con delitto” per amanti del noir per ragazzi con Elena Musti, due narrazioni a cura di Nati per Leggere con Alfonso Cuccurullo per i più picoli, due spettacoli di teatro ragazzi “La fermata sbagliata” di Teatro Distracci e “Valentina vuole” di Progetto gg e due repliche dello spettacolo di bolle di sapone “Rime insaponate” di Alekos per tornare tutti bambini.

Vi aspettiamo presso il Polo Scolastico di San Possidonio, Via Focherini 3.

Gli eventi sono su prenotazione ai numeri 0535.417957 e 0535.417924 e si terranno anche in caso di pioggia negli spazi al coperto del Polo scolastico.

Per accedere agli spettacoli è necessario Green Pass o tampone negativo risalente a 48h precedenti all’evento.

Saranno presenti stand gastronomici e punti ristoro a cura del CIS Comitato Genitori delle Scuole di San Possidonio.

Programma completo:

25 settembre

ore 10.30 “Pittura la maglietta” Laboratorio a cura di Luca Michelini, dai 7 anni

ore 16.00 Merenda con delitto “Brividi e mistero tra le pagine. Fatti e misfatti nei gialli e noir per ragazzi” A cura di Elena Musti Letture per bambini 7-11 anni

ore 17.00 “Cresciamo lib(e)ri” Narrazioni Nati per Leggere a cura di Alfonso Cuccurullo per bambini dai 4 anni

ore 18.00 Inaugurazione Ampliamento della Biblioteca Comunale Irene Bernardini di San Possidonio

ore 19.00 “La fermata sbagliata” Spettacolo teatrale della Compagnia Teatro Distracci dai 5 anni

26 settembre

ore 16.00 “Cresciamo lib(e)ri” Narrazioni Nati per Leggere a cura di Alfonso Cuccurullo per bambini dai 4 anni

ore 16.45 e 19.00 “Rime insaponate” con Alekos Spettacolo di poesia e bolle di sapone e “Il Giardino di bolle” Laboratorio sulle bolle di sapone per tutte le età

ore 17.45 “Valentina vuole” Spettacolo teatrale della Compagnia Progetto G.G. Accademia Perduta Romagna Teatri | Centro di Produzione Teatrale dai 4 anni