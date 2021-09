Nella serata di ieri, una Volante della Questura di Reggio Emilia, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, presso Piazza Prampolini si è imbattuta nella richiesta di aiuto da parte di una donna, S.E., di nazionalità italiana, classe ’96. La ragazza riferiva che pochi minuti prima era stata vittima del furto della propria borsa, poggiata ad una sedie di un bar della piazza, da parte di due giovani nordafricani che si erano dati alla fuga in direzione Via Farini.

La donna descriveva i responsabili come due uomini molto magri e alti, uno indossante jeans e felpa di colore scuro, e un altro pantaloni e maglietta rossi e cappellino bianco. Prontamente gli operatori hanno perlustrato la zona e giunti in via Largo degli Alpini si sono imbattuti in un ragazzo corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima. Quest’ultima, assieme ad alcuni amici che erano in sua compagnia, riconosceva in lui uno degli autori del furto.

Il giovane, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura e sottoposto a foto segnalamento così da appurare le sue reali generalità. Trattasi di B.A.S., classe ’03, di nazionalità tunisina. Espletate le attività di rito, il ragazzo è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.