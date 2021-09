I Paguri, Bonfa, Clod, Guido De Maria, Silver, Sara Mattioli, Cristian Posocco, Luca Baldazzi, Stefano Antonucci e Gianluca Caputo saranno i protagonisti di questa sesta edizione di PAFF!, Pensieri a Fumetti Festival, in programma sabato 25 e domenica 26 settembre all’Orange 182 al Parco Ferrari di Modena (Strada San Faustino, 182).

Quest’anno ci saranno incontri con autori, fumettisti e case editrici per vivere un’avventura alla scoperta dei luoghi in cui il fumetto nasce. Sabato 25 la prima conferenza è “Lockdown Calling e la Storia del fumetto modenese” alle 17.30 con i Paguri (Emiliano Pagani e Daniele Caluri) che incontreranno Bonfa, Clod, Guido De Maria e Silver per conoscere le storie e gli aneddoti che hanno caratterizzato la carriera di questi grandi rappresentanti del fumetto modenese. Si prosegue domenica 26 settembre alle 17.30 con l’incontro “Lockdown Calling e il mondo del fumetto italiano”, in cui i Paguri intervisteranno alcuni editori sul mondo del fumetto italiano.

Gli ospiti saranno Luca Baldazzi (editor per Coconino Press – Fandango), Stefano Antonucci e Gianluca Caputo (per Fumetti di Cane e Shockdom). Alle 18.30 la due giorni dedicata al fumetto si chiuderà con “Lockdown Calling e il fumetto dal mondo” con l’intervista dei Paguri ad alcuni editori sul tema del fumetto internazionale e della sua pubblicazione in Italia. Gli ospiti saranno Sara Mattioli (Publishing Manager per Panini Comics) e Cristian Posocco (Publishing Manager per Edizioni Star Comics).

Il festival nasce da un’idea dell’associazione Paf – Pensieri a Fumetti con Arci Modena e Manga Beats; con la collaborazione di Panini Comics e Orange 182; con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e di Polimero; con il contributo di Coop Alleanza 3.0 e Fondazione di Modena. La rassegna vuole essere uno spazio di incontro e confronto sul fumetto inteso come mezzo di diffusione culturale che dialoga con altre forme d’arte come la musica, la letteratura e il cinema.

Per info: pagina Facebook PAF Pensieri a Fumetti e Instagram @pensieriafumetti.