A poco meno di venti giorni dall’inizio del campionato, primo test amichevole per la Green Warriors Sassuolo, che ieri sera è stata ospite della Pallavolo Montale in un derby che ormai è diventato un classico dei precampionato neroverdi.

Le due formazioni modenesi si sono affrontate per quasi un’ora e mezzo di gioco e l’amichevole è terminata con l’insolito risultato di 2-2 (parziali 24-26 25-23 21-25 25-7).

Il primo test stagionale ha fornito a Coach Venco ed al suo staff buone indicazioni sull’attuale condizione fisica delle neroverdi, alla loro quinta settimana di preparazione. Interessanti indicazioni anche da un punto di vista tecnico, con coach Venco che ha potuto sperimentare numerose soluzioni di gioco ed ha effettuato diverse rotazioni, concedendo spazio a tutte le atlete a sua disposizione. In particolare, il quarto ed ultimo parziale, la Green Warriors è scesa in campo con una formazione interamente Under 19.

La quinta settimana di preparazione di Dhimitriadhi e compagne si chiuderà con il Trofeo Libellula, con le neroverdi impegnate a Bra sabato 25 e domenica 26: nel corso della due giorni, le neroverdi avranno modo di confrontarsi con Pinerolo e Mondovì (A2) e con le padrone di casa della Libellula Nerostellata Volley, potendo così rodare ulteriormente i propri meccanismi di gioco.

I tifosi neroverdi potranno seguire le partite in diretta streaming sulla pagina Facebook @Libellula Volley.