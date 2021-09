Nei giorni scorsi circolava su alcuni Social Network un video ritraente un ragazzo che durante dei festeggiamenti impugnava una pistola ed esplodeva svariati colpi in una strada pubblica, alla presenza di altri ragazzi di giovane età. Immediata la risposta da parte della locale Squadra Mobile – 4^ Sezione che ha avviato una fitta attività d’indagine per rintracciare il protagonista del video, attraverso la visione delle immagini e la ricostruzione della dinamica dei fatti.

Gli operatori di Polizia, individuato il luogo in cui erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco, ovvero la cittadina via Leonardo da Vinci, nei pressi del cosiddetto “Treno della barca”, all’esito di ulteriori accertamenti sono risaliti al protagonista del video. Lo stesso, 18enne italiano, come appare nelle immagini del video trasmesso nei social, nell’ambito dei festeggiamenti per il suo diciottesimo compleanno, brandiva l’arma, che si è poi rivelata essere una scacciacani, e esplodeva dei colpi in aria.

Nella giornata di ieri l’autore è stato fermato dagli operatori della Squadra Mobile e trovato in possesso della pistola “a salve”, mod.“BRUNI MOD.92 AUTO” oltre a 19 munizioni inesplose, che consegnava ai poliziotti, ammettendo il fatto. Mentre l’arma è stata sottoposta a sequestro penale e il ragazzo è stato denunciato per il reato di procurato allarme.