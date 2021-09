L’incisiva attività di controllo sul territorio eseguita in provincia, ha portato i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla a operare la denuncia di un 47enne abitante nella bassa reggiana che l’altro pomeriggio, incappato nei controlli stradali dei carabinieri lungo via Provinciale Sud del comune di Novellara, è stato sorpreso a bordo di un’autovettura Fiat Punto con al “seguito” una pistola scacciacani del tipo giocatolo, perfetta imitazione di una vera e sprovvista del prescritto tappo rosso, che dapprima teneva in mezzo alle gambe per poi all’atto dei controlli depositare ne vano porta oggetti dove è stata trovata dai carabinieri.

La denuncia ha trovato la sua forza nella capillare attività di controllo del territorio che ha visto i Carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, nel corso di un servizio di controllo del territorio procedere al controllo di un’autovettura. Quale trasportato è risultato essere il 47enne che veniva notato dai carabinieri tenere tra le gambe una pistola. Ai reiterati inviti di mostrare cosa possedeva l’uomo tergiversava per poi scendere dalla macchina ed ammettere di avere una pistola giocattolo nel frattempo riposta nel vano porta oggetti dove veniva trovata dai carabinieri, sprovvista del prescritto tappo. Date le circostanze di tempo e di luogo, che non giustificavano certamente il possesso di quanto rinvenuto, l’uomo è stato condotto in Caserma dove, dopo aver operato il sequestro della pistola, è stato rilasciato con a carico una denuncia in stato di libertà inoltrata alla Procura reggiana.