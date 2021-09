La Console generale degli Stati Uniti a Firenze, Ragini Gupta, accompagnata dal consigliere politico ed economico, Michele Comelli, è stata ricevuta oggi, in viale Aldo Moro, dalla vicepresidente della Regione.

Innovazione tecnologica, Patto per il Lavoro e per il Clima, formazione, export, enogastronomia, ma anche la collaborazione sul fronte della pandemia, dall’andamento della campagna vaccinale alla riapertura delle frontiere Usa ai viaggiatori immunizzati di Unione europea e Regno unito, sono stati gli argomenti principali al centro del colloquio.

Inoltre, nel corso dell’incontro, è stato fatto il punto sui progetti avviati e quelli futuri a partire proprio dai settori strategici per continuare a realizzare insieme nuove azioni per lo sviluppo di entrambe le aree geografiche e la ripartenza post pandemica.

Si è parlato anche del presidio dell’Emilia-Romagna in Silicon Valley, con il progetto che dal 2021 ha portato le imprese, le università i centri di ricerca e gli attori dell’innovazione regionale a insediarsi fisicamente presso il Silicon Valley Italian Hub e dell’impegno comune di Regione e Stato della California nell’ambito dell’accordo mondiale per ridurre le emissioni inquinanti ‘Under2MoU’, con la volontà di proseguire nella collaborazione sui temi della transizione climatica.

Infine, l’incontro è stato occasione per fare il punto sull’organizzazione della missione della Regione Emilia-Romagna in Usa in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2021 che si svolgerà negli States dal 14 al 18 novembre.