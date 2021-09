Domenica 26 settembre Formigine dà appuntamento a tutti i giovani musicisti, dalle 18.30 presso Villa Gandini, per festeggiare la recente ristrutturazione della sala prove musicali, frutto dello scambio di idee tra l’Amministrazione e i ragazzi del territorio, per i quali lo spazio in questione è da anni un punto di riferimento.

Tra gli interventi completati, la creazione di una parete divisoria per rendere indipendente la zona di accesso e l’installazione di un sistema d’ingresso elettrificato e di un videocitofono per meglio garantire la sicurezza dei locali, oltre all’acquisto di nuove attrezzature quali batteria, amplificatori, casse, microfoni e mixer.

Ai lavori di riqualificazione degli ambienti (ritinteggiatura delle scale e inserimento di nuovi corpi illuminanti), si è aggiunta l’installazione di un sistema di climatizzazione, al fine di rendere più fruibile la sala anche nei periodi estivi. L’intervento è stato sostenuto al 50% da un contributo regionale, per una spesa complessiva di quasi 30.000 euro.

L’evento, organizzato in collaborazione con Il Flauto Magico e Pulp Formigine, dopo i saluti del Sindaco Maria Costi e del Vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Simona Sarracino, prevede prove gratuite di batteria e vedrà esibirsi diversi gruppi musicali: The Innocent, Softrock, Five Strangers, 26 breath, Flesh and bones, Tricky traps, The Hurricane. Alcuni di loro hanno già iniziato a distinguersi nel mondo dello spettacolo: i The Innocent, ad esempio, che si sono da poco esibiti sul palco del Settembre formiginese in occasione della serata per l’AISM, hanno già calcato le scene di Piazza Maggiore a Bologna. Molte altre sono le band composte da allievi o ex allievi della già menzionata scuola di musica che domenica intratterranno gli ospiti del parco.

La sala è già aperta alle prenotazioni contattando Hub in Villa al numero 059 416355 o all’indirizzo giovani@comune.formigine.mo.it.