C’è molta attesa per la Fiera di San Michele, che dopo il rinvio dello scorso anno a causa del Covid, torna da sabato, 25 settembre, e fino a lunedì 27 ad animare il capoluogo dell’Appennino. Un’occasione di grandissima importanza dal punto di vista commerciale e di valorizzazione del territorio.

Il programma dell’edizione 2021 ricalca in gran parte quello delle ultime edizioni, ma dal punto di vista organizzativo è stata comunque molto complessa, come spiega l’Assessore al Turismo e al Commercio, Chiara Borghi: “Anche se siamo stati incerti fino a non molto tempo fa, vista l’evoluzione costante delle normative anti Covid, abbiamo voluto fortemente che quest’anno potesse tornare la Fiera di San Michele, perché per il nostro territorio è non soltanto un appuntamento fondamentale sotto molti punti di vista, economico, promozionale, turistico, ma è anche un elemento identitario radicato profondamente della nostra comunità. Ovviamente abbiamo dovuto adottare diversi provvedimenti che possano garantire una fruizione in sicurezza della Fiera: per accedere sarà necessario il green pass, che dovrà essere esibito in caso di controlli a campione delle forze dell’ordine. Inoltre è stata emessa un’apposita ordinanza che rende obbligatorio indossare la mascherina nelle zone del paese interessate dalla Fiera. Abbiamo anche rivisto la dislocazione dei banchi e cercato di mantenere spazi più ampi. Auspichiamo che sia davvero un bel momento di festa, per ritrovarsi dopo tanto tempo e vivere il centro e il paese comunque stando sempre attenti alla sicurezza”.

L’inaugurazione ufficiale della Fiera sarà sabato 25 settembre alle ore 10 in piazza Gramsci, con il saluto delle autorità e la partecipazione della Banda di Felina. La stessa piazza ospiterà nei tre giorni della fiera la mostra delle attività produttive e commerciali, degustazioni e vendita di prodotti

eno-gastronomici tipici a cura dei Comitati Gemellaggi di Castelnovo ne’ Monti, Illingen e Voreppe, e il Parmigiano Reggiano in piazza con la partecipazione della Latteria Sociale Casale di Bismantova. Inoltre la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto sarà presente con uno spazio informativo, e vendita di torte casalinghe per raccogliere fondi a favore delle attività realizzate in collaborazione con L’associazione Per te – donne insieme contro la violenza. Sarà presente anche il laboratorio NaturalMente in Fiera, con letture animate e laboratori eco-friendly rivolte a bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, promosse dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Statale “La Pieve”, Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo e Iren.

Al Centro Fiera in via dei Partigiani tornerà l’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici e sarà anche attivo il servizio bar e ristorante.

Piazza Peretti ospiterà il Mercato del Contadino e dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione della Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano, mentre al Teatro Bismantova ci sarà l’esposizione micologica a cura dell’ispettorato Ausl, e anche la mostra d’arte “Le città piramidali” con le opere di Bernardo Pedrini.

In tutte le vie del centro torna poi quello che resta l’elemento di maggior richiamo della Fiera: il grande mercato ambulante, con centinaia di banchi di alta qualità di ogni categoria merceologica, con alcuni espositori che vengono a Castelnovo in occasione della Fiera ormai da diverse generazioni.

Nel piazzale vicino al Centro Coni ci sarà anche il luna park.

Domenica, 26 settembre, in occasione della Fiera sarà attivo il servizio gratuito Bismantino, la navetta dal centro di Castelnovo a piazzale Dante, sotto la Pietra di Bismantova. E’ previsto lo spostamento della fermata di piazzale Collodi, che sarà collocata nel vicino piazzale Vittime di Roncroffio (sotto la chiesa della Pieve). Il servizio effettuerà la tratta da piazzale Vittime di Roncroffio a piazzale Dante, mentre saranno soppresse le altre fermate del centro a causa della presenza del mercato ambulante. Alla Pietra, al Centro Laudato sì, nei giorni della Fiera è ospitata anche una seconda mostra artistica, con le opere di Alessandro Colombari.