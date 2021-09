Saranno aperte fino all’8 ottobre le iscrizioni per il corso ‘Tecnico Designer 3D per il progetto ceramico’ organizzato da Nuova Cerform, ente di riferimento per il settore ceramico nel Distretto. Il corso, le cui lezioni inizieranno a novembre, è finalizzato allo sviluppo di una figura di progettista specializzato in ambito modellazione 3D per la realizzazione di ambientazioni interamente digitali grazie anche all’applicazione della realtà virtuale e aumentata.

“Si tratta della seconda edizione del percorso realizzato con questa connotazione che mutua alcune competenze dal settore artistico ed entertainment e le espande e contestualizza al settore ceramico per potenziare lo sviluppo di competenze digitali avanzate per la progettazione e presentazione del prodotto, rendendo altresì possibile una customer experience interamente immersiva e virtuale.”

Dice Marcella Gubitosa Presidente di Nuova Cerform.

Il corso, della durata di 800 ore, coinvolgerà 20 partecipanti e affronterà tematiche quali: Disegno e grafica digitale; Tecniche di prototipazione rapida e stampa 3D; Modellazione 3D del prodotto Ceramico; Tecnologia BIM e rendering per il prodotto ceramico; Realtà Aumentata e Virtuale.

Per l’occasione Nuova Cerform ha interamente rinnovato il suo laboratorio informatico. Le lezioni (500 ore) si svolgeranno sia in presenza fisica presso la sede di Fiorano Modenese, che in aula virtuale. Gli studenti durante il corso delle lezioni realizzeranno project work direttamente commissionati dalle aziende. Infine, è previsto un percorso di stage in azienda della durata di 300 ore.

Il corso è progettato e realizzato da Nuova Cerform in partenariato con Istituti di istruzione

secondaria superiore, Università e Imprese e fa parte dei percorsi annuali di Istruzione e

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) finanziati dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. Al termine del percorso viene rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.

La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 ottobre 2021 sul sito http://www.cerform.it/3da

Per maggiori informazioni contattare: reviati.c@cerform.it