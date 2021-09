Dopo il grande debutto di mercoledì scorso prosegue il nostro viaggio attraverso la storia del teatro musicale. Mercoledì 22 settembre alle ore 18:30 torna ad alzarsi il sipario in via Guidelli. Il titolo di questa settimana è “L’epoca d’oro dell’Operetta” con Mariska Bordoni e Davide Zaccherini accompagnati al Pianoforte da Roberto Cancemi.

In questa seconda “puntata”, faremo un viaggio nell’operetta viennese e in quella italiana. I classici più conosciuti ci permetteranno di immergerci in quello che è stato il periodo più fiorente del teatro musicale.

Alla fine del concerto, sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti, un’occasione per brindare insieme alla buona musica. Info e prenotazioni 0522 439346