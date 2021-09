Giornata di chiusura per Internazionale Kids, l’innovativo festival di Reggio Emilia con l’attualità a portata di ragazze e ragazzi promosso da Internazionale e dal Comune di Reggio Emilia con la Fondazione Palazzo Magnani. Sponsor Iren. La manifestazioner vede anche il sostegno di Enel Cuore Onlus e la collaborazione di Fondazione Reggio Children, Re Mida, Reggio Children, Pause – Atelier dei Sapori, Farmacie Comunali Riunite, Reggio Città Senza Barriere.

La domenica comincia con i laboratori: alle 10, Lab Aperto, Fresco di stampa in cui il direttore di Internazionale Giovanni de Mauro, con la redazione di Internazionale Kids, racconterà i trucchi del mestiere per realizzare il giornale della scuola che tutti vorranno leggere. Mentre in Sala delle Colonne si terrà Forme sensibili, un laboratorio a cura di Reggio Children sulle strutture nascoste della natura che ci circonda.

Anche domenica (Sala Lunga ore 10 e ore 15) Poster Power! il laboratorio a cura dell’illustratrice Teresa Sdralevich per realizzare cartelloni di protesta efficaci e belli. Alle 11, Chiostro piccolo, il disegnatore e fumettista Gud presenta La rivoluzione sottosopra (Tunué) in cui il suo personaggio Timothy Top torna in azione in una graphic novel che insegna ai bambini e alle bambine ad amare e rispettare l’ambiente usando il divertimento. Poi un corso per costruire aeroplanini da veri professionisti con la grafica di Internazionale Kids Marta Russo (Prepararsi al decollo, ore 11.30 Food in chiostri). Con Scosse, un laboratorio per scoprire Tutto sul ciclo. Le mestruazioni spiegate ai maschi (e alle femmine), ore 11.30 e 15.30, Cortile. La scrittrice e femminista Giulia Blasi spiegherà perché la parità di genere renda più liberi in Abbiamo tutti bisogno del femminismo, ore 12, Chiostro grande. Come costruire una macchina che cripta i messaggi? Lo spiega Alberto Emiletti, giornalista di Internazionale Kids in Enigma (ore 14, Food in Chiostri). Alle 14, Chiostro grande, appuntamento con lo scrittore finalista al Premio Strega Jonathan Bazzi che, ne La generazione fluida, offrirà una mappa per orientarsi nella moltitudine delle identità sessuali. La scrittrice e giornalista sportiva Giorgia Mecca parlerà invece di Parità di genere in campo per raccontare come le donne stiano conquistando l’uguaglianza nello sport, a partire dalle sorelle Williams, campionesse di tennis (Lab aperto, ore 14.30). Elly Schlein, politica e vicepresidente della Regione Emilia Romagna, in Fare la Differenza (ore 16 Chiostro grande) spiegherà perché non è mai troppo presto per impegnarsi in politica e occuparsi del bene comune.

Il fumetto è al centro del laboratorio dell’illustratrice Cristina Portolano (ore 16.30, Lab aperto) che, in Un momento imbarazzante, insegna a disegnare senza vergogna le proprie peggiori figuracce. Per scoprire invece come si protegge il corpo umano dai virus, incontro alle 17 (Chiostro piccolo) con il saggista e autore televisivo Federico Taddia che presenta il suo ultimo libro Virus game (Mondadori). Chiusura con La Rappresentante di Lista: il gruppo rivelazione di Sanremo si cimenterà in un viaggio musicale che parte da David Bowie e arriva a Billie Eilish per spiegare come la musica pop può cambiare la società in Tutti i sogni del mondo, ore 18, Chiostro grande.

Gli eventi si svolgeranno lungo tutto l’arco della giornata nei chiostri di San Pietro e gli spazi circostanti, in collaborazione con le istituzioni pedagogiche locali. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e all’aperto e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.