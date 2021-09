Incuranti della pioggia che cadeva nella mattinata di giovedì 16 settembre, sono stati oltre settecento i dipendenti del Comune di Modena che hanno deciso di andare a lavorare in bicicletta o con il monopattino elettrico aderendo all’invito di “Bike to work – Giretto d’Italia”.

In particolare, all’iniziativa promossa da Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), Legambiente e Rete città sane con il sostegno dell’Amministrazione comunale, hanno partecipato 706 persone: 645 arrivate in ufficio in bicicletta e 61 con il monopattino. A queste si aggiungono altri 63 dipendenti che, per l’occasione, hanno lasciato a casa l’auto e si sono recati al lavoro con i mezzi pubblici.

La rilevazione dei partecipanti è stata effettuata in sei punti diversi presso le sedi del Comune (Municipio, due al Direzionale Cialdini, via Galaverna, Comando della Polizia locale e sede Stm in via San Cataldo).

La manifestazione promuove la mobilità sostenibile e sani stili di vita anche attraverso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e si è svolta in molte città italiane, come accade ormai da diversi anni, nel primo giorno della Settimana europea della mobilità sostenibile che proseguirà fino al 22 settembre.