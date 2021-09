Sarà un week end all’insegna della biodiversità quello che ci attende a Canossa con due giorni davvero imperdibili e no-stop di eventi, con prodotti di qualità all’insegna della Biodiversità e della natura più autentica.

Si parte con sabato 18 settembre con un’anteprima: dalle 16.00 con ritrovo presso la Casa di Paglia, si potrà partecipare ad una camminata “sonora”: Armonia degli alberi, sul facile sentiero 652/A dove scopriremo la voce degli alberi grazie a sensori speciali che codificano la loro vibrazione, a cura di G.Cordaro e di R.Caspani (per info e prenotazioni cell 3478511957). Mentre per chi vorrà continuare la serata a Canossa è prevista la cena del labirinto cuore di Matilde, a lume di candela con lo story telling di leggende, pellegrinaggi e breve camminata dopocena al labirinto presso il centro turistico Andare a Canossa (per info e prenotazioni cell 334419407).

Domenica 19 invece, dalla mattina alle 10.00 fino al tramonto, avremo per tutto il borgo di Canossa, il mercato di produttori locali e biologici, tra cui alcuni del contadino d’Appennino. Durante la manifestazione, organizzata dall’associazione Terre di Canossa, sono previsti eventi per tutta la giornata:

-ore 10.00 orienteering a Canossa per le Famiglie: imparare giocando tra natura e storia, percorso di circa 1 km dove impareremo a conoscere la natura divertendoci, a cura della guida Gae Sabrina Ferrari, ritrovo sul belvedere di Canossa

-ore 14,30 “Bagno in natura” con Karin Paterlini, counselor e coaching con cui attiveremo i cinque sensi per immergerci nella natura in modo consapevole, ritrovo belvedere di Canossa

-ore 16.00 “Sulle orme della via matildica del volto Santo”, percorso dalla Stele del labirinto della Mantova- Lucca ubicata nel borgo di Canossa fino al labirinto Cuore di Matilde, a cura di Federica Soncini, guida turistica, ritrovo davanti alla stele di Pietra nel borgo di Canossa

-ore 17,30 reading poetico-musicale dal libro “Ritornare alla vita”, dichiarazioni per una nuova resurrezione, con l’autore Giordano Ruini, ritrovo sul belvedere di Canossa

-dalle 19.00 aperitivo al tramonto su Belvedere di Canossa, con i prodotti locali, a cura della Caffetteria il Bacio di Matilde (per info e prenotazioni cell3334419407).

Durante la giornata di domenica 19 sarà possibile pranzare in loco coi prodotti tipici del territorio, e anche raggiungere in bici e-bike Canossa partendo dalla vasca Corbelli ripercorrendo un tratto della via Matildica del Volto Santo (per info, costi e organizzazione S.Cortesi cell 3487306777) e visitare la mostra iconografica “Matilde era bella” presso il centro turistico Andare a Canossa.