Nel centro abitato di Sorbara in Comune di Bomporto, parte lunedì 20 settembre un intervento di manutenzione lungo la strada provinciale 1. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni sarà istituito un senso unico alternato che resterà attivo nelle ore lavorative, fino alla fine dell’intervento prevista per venerdì 24 settembre.

Successivamente i lavori si sposteranno lungo la strada provinciale 16, nel centro abitato di Spilamberto e saranno eseguiti nelle ore notturne limitare i disagi al transito.

I due interventi, che prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale con la posa di asfalto fonoassorbente, fanno parte di una perizia di variante al piano annuale della Provincia per la manutenzione della rete viaria, dell’importo complessivo di oltre 230 mila euro finanziati dalla Regione e verranno realizzati dalla ditta Frantoio Fondovalle, aggiudicataria del bando.

La Provincia di Modena gestisce una rete di quasi mille chilometri di strade provinciali, con un investimento per le manutenzioni per l’anno 2021, di oltre sei milioni di euro.