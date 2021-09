È prevista per l’inizio del prossimo anno l’apertura di un nuovo ed innovativo sportello IREN, ampio e funzionale, in Piazza Damiano Chiesa 1 a Bibbiano. Il nuovo centro, che sostituirà quello di via Venturi, sarà collocato nel cuore del paese, a fianco del Municipio. Una scelta in linea con gli obiettivi dell’azienda, che sta lavorando per creare nuovi ambienti e una migliore accessibilità in modo da poter offrire ai cittadini un rapporto più diretto ed efficace.

Il nuovo sportello mette al centro i servizi per i cittadini: accoglierà gli utenti per i servizi di Energy, Servizio Idrico e Tributo Tari dall’area territoriale del comune di Bibbiano e dei centri limitrofi, per un bacino di circa 85.000 clienti.

Nello store sarà anche possibile ricevere assistenza e stipulare contratti per i servizi, compresi gas e luce, alle condizioni più vantaggiose oggi disponibili. Lo spazio di Piazza Damiano Chiesa sarà inoltre un luogo di assistenza per i clienti e una vetrina esclusiva per tutti i prodotti e servizi di Iren luce gas e servizi, la società del Gruppo attiva nell’approvvigionamento, intermediazione e vendita di energia elettrica, gas e calore: si va dai prodotti per l’efficientamento energetico (caldaie e climatizzatori) e per la mobilità elettrica (ebike, monopattino, wall box per la ricarica dei mezzi elettrici), fino ai prodotti per la domotica, in particolare i kit smart-home Iren (che comprendono smart led, presa smart, webcam e il dispositivo Google home). Presso lo store è prevista anche la presenza di partner che garantiranno ulteriori servizi legati alla telefonia.

Iren rafforza quindi la sua presenza sul territorio, ma non solo attraverso i propri sportelli: l’azienda sarà infatti presente sabato 18 e domenica 19 settembre alla storica fiera annuale “Bibbiano Produce”, con un punto informativo nei pressi del Municipio.

“Ringrazio Iren” ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Andrea Carletti “per aver accolto positivamente il nostro invito ad individuare uno spazio più funzionale, accessibile, centrale e vicino ai servizi del paese. Un luogo che rappresenterà un punto di riferimento qualificato per tutta la Val d’Enza, un servizio già presente che, trasferendosi, si arricchisce di innovative opportunità. L’apertura del nuovo sportello si inserisce a pieno titolo nel più ampio e strategico progetto di riqualificazione e rilancio del centro di Bibbiano. Un progetto già partito che prevede investimenti significativi per rendere più belli ed attrattivi gli spazi urbani e i luoghi di incontro ed aggregazione (parco e piazza), nonché l’apertura e la presenza di nuovi servizi e funzioni”.

“Con questo nuovo store rafforziamo una collaborazione con i nostri partner valida e ricca di prospettive future. Intendiamo inoltre mandare un segnale di vicinanza ai territori, attenti a farlo, in un momento così particolare, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti” ha sottolineato Gianluca Bufo, AD di IREN Mercato. “Sarà disponibile per tutti un accesso diretto ai nostri servizi e una proposta commerciale che unisce alla tradizionale fornitura vantaggi ritagliati sulle esigenze delle famiglie. Tutti possono costruire un pacchetto personalizzato di offerta secondo i prodotti che più utili, da quelli collegati alla domotica e al benessere dell’abitazione, alla sicurezza, allo svago. In più, per celebrare questa nuova apertura abbiamo riservato a chi vuole diventare nostro cliente un’offerta unica, che invitiamo tutti a scoprire e che è accessibile soltanto in questo nuovo punto vendita”.