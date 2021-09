Kyushu è la terza isola più grande del Giappone: è famosa per il suo ramen, le sorgenti termali rigeneranti, le spettacolari montagne, le spiagge tranquille e la popolazione socievole. Ne parlerà Floriano Terrano sabato 18 settembre alle 18 alla Biblioteca Mabic, in un incontro del ciclo “Meisho – In viaggio nei luoghi famosi del Giappone passato e presente”. Ingresso con Green Pass.



