Tempo incerto e condizioni della pista miste hanno caratterizzato la prima giornata di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma questa domenica al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Dopo un inizio asciutto, i piloti della MotoGP hanno infatti dovuto affrontare i minuti finali della FP1 di questa mattina sotto la pioggia che, nel pomeriggio, ha ripreso a cadere proprio alcuni istanti prima della sessione di FP2, disputata invece completamente in condizioni di pista bagnata.

Al termine del venerdì, resta dunque invariata la classifica combinata dei tempi rispetto al mattino con Pecco Bagnaia in terza posizione, seguito da Jack Miller, quarto. Il pilota italiano, fresco vincitore del GP d’Aragona della scorsa settimana, si è subito trovato a suo agio sulla pista di casa con la sua Desmosedici GP, dimostrando inoltre di essere veloce anche sul bagnato, ed ha chiuso la FP2 con il secondo miglior tempo alle spalle della Ducati di Johann Zarco (Pramac Racing Team), davanti al compagno di squadra Miller (3°). Anche il pilota australiano, quarto complessivamente, chiude la sua prima giornata a Misano con ottime sensazioni sia sull’asciutto che sul bagnato, che lo rendono fiducioso in vista delle qualifiche in programma domani pomeriggio.

Oltre ai due piloti del Ducati Lenovo Team, anche Michele Pirro, pilota collaudatore del Ducati Test Team e wildcard questo fine settimana, è sceso in pista quest’oggi ottenendo il quindicesimo tempo complessivo in 1:33.482.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3° (1:32.801)

“La nostra prima giornata qui a Misano è stata positiva: sapevamo che qui la nostra moto funziona molto bene e lo ha dimostrato il fatto che sia io che Jack siamo stati molto veloci fin da subito. Inoltre tre Ducati sono state le più veloci questo pomeriggio in FP2 sul bagnato. Purtroppo la pioggia non ci ha permesso di fare alcune prove di setup importanti, ma speriamo che il meteo migliori domani. Sicuramente, dopo l’acquazzone di oggi, la pista domani sarà molto più pulita e anche oggi sul bagnato c’era molta aderenza, mentre sull’asciutto avevo faticato un po’ a causa della sabbia lasciata dalla pioggia caduta mercoledì notte. Speriamo di trovare le giuste condizioni per poter provare a migliorare ancora nella FP3 di domani mattina”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 4° (1:32.859)

“Quest’oggi abbiamo potuto girare con diverse condizioni della pista e sono molto soddisfatto, perché sia sull’asciutto che sul bagnato siamo riusciti ad avere subito un buon ritmo. Questa mattina mi aspettavo di trovare una pista lenta dopo la pioggia caduta mercoledì sera e che ha portato della sabbia, invece siamo stati subito molto veloci, riuscendo ad ottenere un ottimo tempo con la gomma media in FP1. Speravo di poter fare un long run sull’asciutto questo pomeriggio e invece non è stato possibile, ma mi sono comunque divertito sul bagnato. Ora non ci resta che continuare a lavorare così. Sappiamo dove possiamo ancora migliorare, perciò sono fiducioso per le qualifiche di domani”.

Michele Pirro (#51 Ducati Test Team) – 15° (1:33.482)

“Oggi il meteo ha condizionato molto la nostra prima giornata. Nella FP1 di questa mattina abbiamo dovuto prima rodare le due moto e quando è stato il momento di spingere è iniziato a piovere. Nella FP2 ho fatto solo alcuni giri con la pioggia, ma sono contento perché in generale il feeling è molto buono. Ora ci prepareremo per domani, dove l’obiettivo sarà quello di riuscire a entrare in Q2”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista domattina alle ore 9:55 per la sessione di FP3, mentre le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini si disputeranno a partire dalle ore 14:10 locali, al termine della FP4.