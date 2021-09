In sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale del Distretto di Montecchio, mercoledì 22 settembre, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un incontro del Nucleo di Cure Primarie. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 – 231122.



