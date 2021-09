Con grande soddisfazione, l’Amministrazione fioranese comunica l’avvenuto impianto di strutture per svolgere esercizi di Calisthenics presso il Parco delle Foibe in via Machiavelli, accogliendo la richiesta di un gruppo di giovani appassionati.

Il Calisthenics è uno sport diventato popolare solo negli ultimi anni, ma le sue origini risalgono agli addestramenti dei soldati della Grecia Antica. Col passare del tempo si è fuso con la ginnastica, diventando così una vera e propria disciplina. svolgendosi “a corpo libero” è assimilabile al mondo del fitness. Il Calisthenics ha preso piede soprattutto grazie ai social web: atleti americani giravano infatti video di allenamento, utilizzando strumenti quali sbarre o parallele, dando dimostrazione delle loro “skills”, massima dimostrazione del Calisthenics. Le skills sono l’abilità e la capacità di realizzare un determinato movimento associando forza, elasticità e flessibilità all’esecuzione. In Italia, il Calisthenics è molto diffuso come dimostra la provenienza italiana dell’attuale campione mondiale: Andrea Larosa.

Il futuro obiettivo di questo sport è di creare aggregazione riunendo ragazzi in aree all’aperto per svolgere esercizi anche utili al proprio benessere fisico e mentale. Infatti, può essere svolto da chiunque, a qualsiasi età, adeguando ovviamente la difficoltà dell’esercizio al singolo. È una disciplina che aiuta grandemente mobilità e flessibilità del corpo.

“Ho avanzato la proposta a inizio 2020 – spiega Nicola Rapuano, uno dei giovani appassionati – e il Comune si è mostrato subito interessato. Purtroppo il Covid ha rallentato le cose, ma siamo davvero felici di avere adesso un’area attrezzata per il Calisthenics. Ho scoperto questa disciplina per caso, in vacanza a Salerno, e non me ne sono più allontanato. Come me, ci sono tanti ragazzi rimasti affascinati e il nostro obiettivo è accogliere quante più persone possibili, allenandoci insieme, all’aperto. Inoltre, è un modo per creare aggregazione sociale, non solo tra giovani fioranesi, ma anche con appassionati dei Comuni vicini. Chiunque vorrà cimentarsi in questo sport troverà sempre una calorosa accoglienza e consigli da parte di tutti noi. Ringrazio ancora il Comune di Fiorano Modenese e l’assessore allo sport per aver lavorato e portato a termine questo progetto”.

“Mi ha fatto un enorme piacere essere contattata – spiega l’assessore Lusetti – da un gruppo di ragazzi del territorio: purtroppo i giovani tante volte si sentono lontani dalle istituzioni, e il fatto che si siano rivolti a noi è per me davvero un ottimo segnale. Ho accolto con entusiasmo la loro richiesta perché dimostra quanta voglia ci sia di fare sport all’aperto. Non da oggi riteniamo che l’attività sportiva sia sempre da incoraggiare e promuovere anche con questo tipo di investimenti. Mettere in piedi l’area attrezzata spero potrà, almeno in minima parte, far recuperare tutti i mesi di chiusura ai ragazzi che hanno, per così dire, subìto le restrizioni, relegando la loro età dentro mura casalinghe”.