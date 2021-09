Dieci anni fa, il 17 settembre 2011, migliaia di cavriaghesi partecipavano alla festa di inaugurazione del Multiplo, il centro cultura del Comune di Cavriago. Il centro da subito si è contraddistinto come un’esperienza all’avanguardia nel panorama nazionale e internazionale dei servizi bibliotecari e si è affermato come un luogo di riferimento la comunità, in grado di far vivere i servizi culturali a persone di tutte le età.

A dieci anni di distanza, il Comune di Cavriago organizza il convegno “20 di cambiamento, culture in movimento”, in programma sabato 18 settembre al Multisala Novecento dalle 9.30 alle 13, per riflettere sulle nuove domande imposte dal presente e dal futuro: come essere moltiplicatori di innovazione? Come affermare la mission socio-culturale nelle comunità che cambiano? Il convegno è l’occasione per uno scambio di idee ed esperienze che aiuterà a riflettere sul ruolo dei servizi culturali e a raccogliere diverse voci della società: la politica, gli esperti, esponenti del mondo della cultura, rappresentanti del mondo dell’imprenditoria.

L’incontro, in cui interverrà in diretta streaming il Ministro Dario Franceschini, prevede gli interventi di Francesca Bedogni, Sindaca di Cavriago, Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi, Vice Presidente Provincia di Reggio Emilia e Federico Amico, Presidente della Commissione Assembleare PAR. Seguirà la tavola rotonda “2030, disegnare il futuro: l’innovazione delle biblioteche pubbliche e delle istituzioni culturali” con Maria Stella Rasetti (direttrice Biblioteca San Giorgio Pistoia), Alessandro Bollo (direttore Polo del ‘900,Torino), Roberta Turricchia (presidente AIB-sezione Emilia Romagna), coordinati da Alfonso Noviello (direttore di Multiplo). Marco Cau e Graziano Maino, esperti di progettazione partecipata della cooperativa Pares presenteranno poi il progetto Multiplo 2030, il piano strategico delle politiche culturali del Comune di Cavriago. L’assessore Luca Brami introdurrà l’intervento “La partnership tra pubblico e privato: la cultura può creare sviluppo” a cura di Raffaella Barbieri e Federico Bosi di AVL Technical Centre che parleranno di esperienze culturali internazionali e del ruolo delle imprese a sostegno delle attività culturali. Alla Sindaca Francesca Bedogni e a Martina Zecchetti, Assessora alla Cultura del Comune di Cavriago saranno affidate le conclusioni del convegno, che sarà coordinato da Alfonso Noviello, direttore del Multiplo.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di Multiplo Cavriago, Comune di Cavriago e Cavriago On Air.

Le iscrizioni sono aperte fino al 16/9: tel. 0522/373466, mail multiplo@comune.cavriago.re.it. È richiesto il green pass, ad eccezione di motivazioni mediche certificate. Nell’ambito di “10 anni di futuro. Un mese di eventi per una cultura che si rinnova”. Con il sostegno della Regione Emilia Romagna – Servizio Patrimonio culturale e il patrocinio di AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Emilia Romagna.

Per accedere al Multisala 900 è necessario che le persone con più di 12 anni abbiano il Green Pass.