In via Marconi, al posto dell’ex cantinone Bernardi, ora sorge un parcheggio utile per raggiungere la vicina scuola e il centro storico di Castelnovo. Ecco allora che l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza, che è entrata in vigore da oggi, che ha lo scopo di riordinare la viabilità nell’ottica di garantire la massima sicurezza per gli studenti che riprenderanno a breve le lezioni.

Il documento prevede la pedonalizzazione di via Marconi, eccetto il lunedì, visto che in quel giorno parte della viabilità sarà bloccata dal mercato e in occasione delle manifestazioni che utilizzano lo spazio del mercato.

Nel concreto via Marconi viene chiusa al traffico dal martedì al sabato, dalle 7.50 alle 8.05 e dalle 12.50 alle 13.05, dall’incrocio con piazza IV Novembre (rotatoria) al civico 4 di via Marconi (ingresso parcheggio cantinone); via della Repubblica viene chiusa, dal martedì al sabato, dalle ore 07.50 alle ore 08.05 e dalle ore 12.50 alle ore 13.05, dall’intersezione con via Marconi al passo carraio del civico 9 di via Marconi (sito in via della Repubblica). Inoltre viene istituito il divieto di fermata e di sosta in ambo i lati di via Marconi dalle 00.00 alle 24.00 di ogni giorno.