Iscrizioni già aperte per “Intelligenza artificiale: l’arte dell’algoritmo”, l’appuntamento formativo gratuito a cura di Ammagamma, Artificial Intelligence solutions, associazione Lumen e FabLab Junior del Comune di Fiorano Modenese. L’incontro, in presenza, è in programma per lunedì 20 settembre alle ore 17 ed è rivolto a educatori e insegnanti. Posti limitati, iscrizione obbligatoria (info@casacorsini.mo.it). Accesso con greenpass.

“Vogliamo aiutare insegnanti e educatori a comprendere l’IA – spiegano gli organizzatori – con consapevolezza, curiosità e senso critico. Lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale sta radicalmente trasformando la nostra capacità di interpretare e comprendere la realtà in cui viviamo. Attraverso l’adozione di un approccio esperienziale e lo sviluppo del ragionamento critico, vogliamo offrire una chiave di accesso, di comprensione e di interazione attiva con l’intelligenza artificiale, promuovendo al contempo un processo di crescita culturale”.