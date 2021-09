Riparte l’attività artistica del Teatro San Prospero con un ciclo di tre “aperitivi-spettacoli” dedicati all’operetta. Mercoledì 15 settembre ed a seguire mercoledì 22 e mercoledì 29 settembre, viene proposto un nuovo “format” suddiviso appunto in tre serate, in cui viene proposto un immaginario viaggio nel mondo del teatro musicale, dal “singspiele” all’operetta per arrivare fino al musical. Al termine di ogni serata verrà offerto un aperitivo nel cortile del Teatro San Prospero.

Organizzato da On Art in collaborazione con Inscena, saranno proposti i brani più famosi del teatro musicale “leggero” interpretati da affermati professionisti del settore: Mariska Bordoni, Davide Zaccherini, Antonella Degasperi e Fabrizio Macciantelli accompagnati al pianoforte da Roberto Cancemi.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18.30, appunto per l’ora dell’aperitivo, con la speranza di coinvolgere un nuovo pubblico che possa così apprezzare e coniugare la buona musica al rito delle “happy hour”.

Info e prenptazioni: biglietteria Teatro San Prospero tel. 0522.439346; biglietteria@teatrosanprospero.it